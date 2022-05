Seit Anfang Mai ist das von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) initiierte Sozialpaket in Kraft. Es sieht für Wohnbeihilfebezieher einen einmaligen Zuschuss in der Höhe von 100 Euro in Form von City Zehnern vor. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 300.000 Euro. 150.000 Euro fließen aus den Ertragsanteilen, weitere 150.000 Euro stehen wegen der Beendigung des Corona-Sicherheitsdienstes in den Amtsgebäuden zur Verfügung.

Bisher haben 604 Klagenfurter den Gutschein in der Paulitschgasse 13 abgeholt. Das entspricht 24 Prozent aller Anspruchsberechtigten (2700 Personen). Anspruchsberechtigt sind Klagenfurter Wohnbeihilfeempfänger. "Wir sind sehr zufrieden", sagt Team Kärnten-Klubobmann Patrick Jonke. "Wir sind auch für die Einführung eines Schulstartgeldes im Herbst 2022. Das hat nichts mit Populismus zu tun. Der Bedarf bei der Bevölkerung ist vorhanden."