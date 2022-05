In der Arbeitsgemeinschaft herrscht dicke Luft. Grund dafür ist die Stadtsenatssitzung am kommenden Dienstag. Vizebürgermeister und Finanzreferent Philipp Liesnig (SPÖ) hat am Donnerstag neun Anträge eingereicht, um sie auf die Tagesordnung setzen zu lassen. Vier davon wurden allerdings nicht aufgenommen – darunter die Aufstockung des Sportplatzes St. Ruprecht (Errichtung der Flutlichtanlage) um eine Million Euro, eine finanzielle Unterstützung der Stadt für den Raderlebnistag "Ring frei 2022" (25.000 Euro), die Errichtung einer E-Ladestation (1231 Euro) sowie die Neuanschaffung und Instandhaltung von Turngeräten (15.000 Euro).