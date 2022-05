"The Yello" heißt das mehrstöckige gelbe Haus am Klagenfurter Heuplatz, welches vor Jahren von der Lilihill-Gruppe gekauft und anschließend generalsaniert wurde. Vor wenigen Wochen bildete sich dann eine Menschenschlange vor dem Gebäude, denn der Hauptmieter "Le Burger" feierte Eröffnung mit Gratis-Burgern.

Am Mittwoch mussten Teile des Hauses aber baubehördlich gesperrt werden, wie Valentin Unterkircher, Leiter der Stadtkommunikation, bestätigt. Doch was war passiert? "In der Nacht auf Mittwoch hat sich im zweiten Obergeschoss etwa ein Quadratmeter Putz von der Decke gelöst und ist heruntergefallen", sagt Lilihill-Sprecher Gerhard Seifried. Der alte Deckenputz, so die Erklärung, haftete aufgrund der seinerzeit angewendeten Ausführungstechnik nicht mehr optimal an der Betondecke. Dies sei auf die Zeit vor dem Ankauf durch Lilihill zurückzuführen.

"Der Vorfall tut uns leid, er ist jedoch dem Alter des Hauses geschuldet", sagt Seifried. Lilihill nahm Kontakt mit sämtlichen Mietern auf, der Projektstatiker wird sich das Problem ansehen und die gesperrten Bereiche dann – sollte das Betreten unbedenklich sein – wieder freigeben.