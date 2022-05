Nach seiner Ausbildung in Graz und Helsinki zum Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie mit dem Zusatzfach der pädiatrischen Intensivmedizin, schloss Johannes Schalamon seine Habilitation auf dem Spezialgebiet der Kinder- und Jugendtraumatologie erfolgreich ab. Er war maßgeblich am Aufbau und an der Weiterentwicklung dieses Spezialgebietes an der Medizinischen Universität Graz beteiligt, wo er auch zuletzt tätig war. Seine chirurgische Erfahrung von mehr als 8.000 Operationen reicht vom Frühgeborenen mit 400 Gramm bis hin zu Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen.