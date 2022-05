Max Mutzke gibt sein erstes Konzert in Klagenfurt

Max Mutzke, Gewinner von "The Masked Singer" auf ProSieben, Sänger der millionenfach verkauften Hits "Beste Idee" und "Can´t Wait Until Tonight", mit dem er auch beim Song Contest vertreten war, gastiert am Samstag zum ersten Mal in Kärnten.