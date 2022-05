Am 6. Juli muss sich ein 28-jähriger Mann am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der gebürtige Armenier hat im Jänner in Klagenfurt eine zufällig vorbeikommende Frau niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Er hat die Tat auch gestanden und zugegeben, dass er sein Opfer töten wollte. Dennoch droht dem Mann keine Haftstrafe wegen versuchten Mordes, sondern eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.