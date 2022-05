In Maria Saal endete die letzte Gemeinderatssitzung am Montag mit einem Knall. Am Tagesordnungspunkt 6 stand eine Debatte über einen Grundsatzbeschluss zum Verkauf der Volksschule Lind/Stegendorf auf der Agenda. Schon zu Sitzungsbeginn wollte die FPÖ den Punkt von der Tagesordnung nehmen. "Der Punkt wurde nicht im Familienausschuss vorberaten und relevante Informationen, wie etwa ein Gutachten zum Verkaufspreis, waren in der Sitzungsunterlage nicht zu finden. Dennoch wollten ÖVP, Grüne und Teile der Bürgerliste den Beschluss durchziehen", sagt FPÖ-Gemeinderat Seppi Krammer.