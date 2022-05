Am Montag in den frühen Morgenstunden wurde die Polizei zu einem Apothekeneinbruch in der Klagenfurter Innenstadt gerufen. Es fehlten Münzen aus der Kassenladen sowie ein Spritzbesteck. Die sofort eingeleitete Fahndung der Beamten war von Erfolg gekrönt, ein 36-jähriger Einheimischer konnte in unmittelbarer Tatortnähe angehalten und auch festgenommen werden.

Bei seiner Einvernahme gestand der Klagenfurter zwei weitere Apothekeneinbrüche in der Landeshauptstadt. Sein Motiv: So finanzierte er seinen Suchtmittelkonsum.

Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.