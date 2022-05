Die Falstaff-Community wählte kürzlich die beliebtesten Brunch- und Frühstückslokale des Landes. Zwei Wochen lang konnte abgestimmt werden. Die rund 20.000 abgegebenen Stimmen zeigen, wie wichtig die erste Mahlzeit des Tages für die Community ist. Besonders gut schnitten Lokale aus Klagenfurt und den Umlandgemeinden ab, auch wenn der erste Platz im Bundeslandranking mit 45 Prozent der Stimmen an das Café Greissler in Flattach ging. Knapp dahinter auf Platz zwei lauert aber schon die Hafenstadt Urban Area am Lendhafen in Klagenfurt (38 Prozent).