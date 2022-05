Der Wörthersee Aquathlon, der Open Austria Satelite Cup im Rollstuhl-Fechten, der Klagenfurter Orientierungslauf, die United World Games und der Klagenfurter Altstadtlauf bilden die Klagenfurter Sporttage 2022. Insgesamt investiert die Stadt Klagenfurt 50.000 Euro in die Veranstaltungsreihe. "Der Großteil der Kosten, kommt durch Startgelder und Sponsoren aber wieder herein", versichert Stadtrat und Sportreferent Franz Petritz (SPÖ). Den Altstadtlauf gibt es heuer bereits zum 40. Mal. "Wir haben jährlich so viele Teilnehmer, dass es bereits Pläne gibt, die Laufstrecke zu verändern. Beim Jubiläumslauf in diesem Jahr, am 11. Juni, bleibt die Streckenführung aber unverändert", sagt Mario Polak, Leiter DS Klagenfurt Sport.