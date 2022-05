Nach zwei Jahren coronabedingter Verschiebung ist es bald so weit: Rammstein kommt für zwei Konzerte (25. Mai und Zusatzshow am 26. Mai) ins Wörthersee-Stadion nach Klagenfurt. Das Wichtigste vorweg: Tickets für die verschobene Show vom 25.5.2020 bzw. vom 27.05.2021 behalten ihre Gültigkeit für den Termin am 25.5.2022 und müssen nicht umgetauscht werden. Es wird die rechtzeitige Anreise und Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bzw. Shuttle-Service empfohlen. Einlass wird ab 17 Uhr sein. Es kann durch Verkehrs- und Einlasskontrollen zu Verzögerungen kommen. Das Konzert endet um 23 Uhr. Corona-Beschränkungen gibt es keine.

Verkehr

An den Konzerttagen tritt ab 15 Uhr die allgemein gültige Verkehrsverordnung für Veranstaltungen im Wörthersee-Stadion ab 15.000 Besucher in Kraft. Für den Südring werden zwischen der Wörthersee-Südufer-Straße und der Waidmannsdorfer Straße

eine Einbahnstraße von Westen nach Osten und eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h eingerichtet. Rund um das Stadion gilt eine großflächige Anrainerschutzzone – Parken bzw. Zufahren ist nur noch mit Anrainervignette bzw. Tagesvignette (erhältlich im Bürgerservice, Rathaus) erlaubt.

Shuttle-Service

Es gibt die Möglichkeit, einen Parkplatz inklusive Shuttle unter www.oeticket.com zu buchen. Die hierfür gebuchten Karten gelten als Parktickets und auch als Fahrschein für das Shuttle-Service. Der Parkplatz befindet sich am Messegelände Klagenfurt (Messeplatz 1), wo von 15 bis 1 Uhr ein Shuttle-Service zur Verfügung steht.

Weitere Parkplätze: Es werden gratis Shuttles von Hauptbahnhof, Messe, Minimundus und Auffangparkplatz Autobahnbahnabfahrt A 2 angeboten. Jene Personen, die ein Rollstuhlticket oder einen Behindertenausweis besitzen, können entlang des Südrings parken.

Es wird auch empfohlen, mit den Regionalzügen anzureisen. Der Shuttle bedient auch den Hauptbahnhof. Die ÖBB haben die Takte verstärkt.

Umpersonalisieren von Tickets

Die Tickets für Rammstein werden ausschließlich personalisiert verkauft. Personalisiert bedeutet, dass jedes Ticket ausschließlich an jene Person gebunden ist, die namentlich auf diesem erwähnt ist. Diese Person ist Inhaber des Besuchsrechts und nur diese erhält Zutritt zur Veranstaltung. Jeder Besucher muss einen Ausweis mitbringen. Diese werden ausnahmslos beim Eingang kontrolliert. Wer sein Ticket auf einen anderen Namen umschreiben lassen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Online per Fansale oder an den Kassen. Diese sind an den Konzerttagen ab 13 Uhr besetzt. An diesen Tagen sind Umpersonalisierungen nur für den jeweiligen Tag ab 14 Uhr möglich. Achtung: Für diese Form der Umpersonalisierung ist das Originalticket vorzulegen sowie die Ausweiskopie der Person, deren Namen auf dem Ticket steht, oder die Ausweiskopie der Person, die das Ticket gekauft hat. Außerdem muss der Besitzer persönlich am Ticketserviceschalter anwesend sein. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umpersonalisierung vor Ort ist, dass die Tickets nicht auf teuren Zweitplattformen erworben wurden.

Unerlaubte Gegenstände

Um einen raschen und reibungslosen Einlass zu ermöglichen, wird ersucht, nur Taschen bis maximal DIN A4 Format (30 cm x 21 cm x 20 cm) mitzunehmen. Gegenstände, die nicht unbedingt benötigt werden, zu Hause lassen. Mit größeren Taschen oder Rucksäcken kann kein Einlass garantiert werden. Verboten sind außerdem:

Fotokameras, mit abnehmbarem Objektiv oder Brennweiten größer als 200 mm

alle Videokameras

GoPros

Tablets

Selfiesticks

alle Schirme

Dosen, Glasflaschen, PET-Flaschen

Tetrapaks ab 0,25l

Tupperware für Essen

Tupperware-Flaschen

Laptops

Geschenke für Künstler

Ton-Aufzeichnungsgeräte

Powerbanks, die größer als die doppelte Größe eines regulären Smartphones sind

Laserpointer

Taschenlampen, Fahrradlampen

Plakate größer als A3

Fahnenstangen jeder Art

Sonstige Glasbehälter (Parfum, Deoroller etc.)

Spraydosen (Deo, Haarspray etc.)

Feuerwerksgegenstände, insbesondere Wunderkerzen

Waffen jeder Art (inkl. Messer, Pfeffersprays)

Drohnen

Ferngläser

Lärminstrumente

Sonstige sperrige Gegenstände (Rucksäcke, Koffer, Sessel, Hocker, Decken, Roller, Skateboards, Sitzpolster/ -auflagen)

Altersbegrenzung

Es gibt keinen Ticketverkauf an Kinder unter zehn Jahren, auch nicht durch berechtigte Dritte. Kindern unter zehn Jahren wird kein Zutritt zur Veranstaltung gewährt, auch nicht in Begleitung einer erziehungs- oder aufsichtsberechtigten Person. Darüber hinaus gilt das Kärntner Jugendschutzgesetz.