Ein 41 Jahre alter Afghane ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen versuchten Mordes an seiner Frau von einem Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer zu 18 Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Außerdem muss er ein

Teilschmerzengeld in Höhe von 8000 Euro bezahlen. Weil Verteidigung und Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgaben, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.



Der Angeklagte gab vor Gericht zu, dass er seine Ehefrau während eines Streits am 3. September 2021 in der gemeinsamen Wohnung in Villach mit einem Messer umbringen wollte. Grund: Sie wollte sich nach ihrer Zwangsheirat vor 20 Jahren vom gewalttätigen und kontrollsüchtigen Mann scheiden lassen. Er habe angenommen, sie betrüge ihn. "Ich war in diesem Moment so sauer, da war es meine Absicht zu töten", erklärte er vor Gericht. Das Opfer überlebte mit schwersten Stichverletzungen an Hals und Rücken nur knapp.