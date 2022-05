Am Mittwochnachmittag sorgte ein Clip im Internet für helle Aufregung. Die Instagram-Seite "Klagenfurt Elite" bekam ein Video zugeschickt und postete die Szene: Zu sehen ist ein Pkw, der auf der St. Veiter Schnellstraße S 37 in Richtung Klagenfurt fuhr. Der Lenker konnte die Spur nicht halten, fuhr in Schlangenlinien und geriet sogar gefährlich von der Fahrbahn ab. "Ging die ganze Zeit so", war bei dem Posting zu lesen.