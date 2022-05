Eukalyptus. Es gibt wohl kaum eine Farbe, die sich – neben Weiß- und Cremetönen – so hartnäckig auf Hochzeiten hält wie das graustichige Grün dieser sonst bei Koalas so beliebten Pflanze. "Ich habe das Gefühl, es wird sogar noch mehr", sagt Alexandra Wagner von der Hochzeitsagentur Kärnten in Klagenfurt. "Auch der Boho-Stil mit Gold, Pampasgras, Makramee und Lichterketten begleitet uns gerade."