Die Kulturkutschenfahrten in Maria Saal wurden im letzten Jahr gegründet. Seitdem finden immer samstags Zweispänner-Kutschenfahrten, kombiniert mit einem spannenden Kulturprogramm statt. Die Tour beginnt um 9 Uhr beim Pestkreuz beim Maria Saaler Dom. Dort erfolgt eine kurze Einweisung der Gäste durch die Mitarbeiter des Domvereins. Mit der Kutsche, auf der zwölf bis vierzehn Personen Platz finden, geht es vorbei am Freilichtmuseum und weiter zum Herzogstuhl und anschließend der Glan entlang weiter nach Karnburg. "Dort legen die Tiere eine Rast ein und die Gäste bekommen eine spannende Führung mit allem Wissenswerten zur Kärntner und Maria Saaler Geschichte", gibt Kutscher Thomas Kothmüller-Uhl einen kleinen Einblick. Im Anschluss geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt am Maria Saaler Dom.