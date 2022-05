Für lange Wartezeiten und viel Frust bei vielen Bürgern sorgt der Bahnübergang in der Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt. Damit soll bald Schluss sein. Die seit Jahren andauernden Planungsarbeiten an der neuen Bahnunterführung sind laut ÖBB abgeschlossen. "Die Kreuzung wird aufgelöst und durch eine Unterführung ersetzt. Jetzt braucht es noch die nötigen Beschlüsse der Stadt", sagt ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel.