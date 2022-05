Wer in der Feuerzone steht, kommt Rammstein sehr nahe. „Den Pulli würde ich mal zuhause lassen“, gibt Werner Stockinger von Veranstalter Live Blood einen Tipp. Gegrillt wird niemand, sagt er, aber es wird heiß.

Gemeinsam mit der Veranstaltungsagentur Arcadia holen Live Blood mit dem Doppelkonzert am 25. und 26. Mai eine der größten Shows Österreichs nach Klagenfurt – und es wird ein Event der Superlative: Österreichs größte Bühne in diesem Jahr (36 Meter hoch) steht an zwei Tagen für zwei Mal 35.000 Fans bereit.