In den vergangenen beiden Jahren mussten sich Chor-Freunde pandemiebedingt mit einer Radio-Sendung zufriedengeben. Heuer, und genauer gesagt am Mittwoch, 25. Mai, findet wieder die "Lange Nacht der Chöre" mit Publikum statt. Insgesamt werden 43 Chöre und Ensembles mit mehr als 800 Sängerinnen und Sängern an zwölf verschiedenen Plätzen die Kärntner Landeshauptstadt zum Erklingen bringen.