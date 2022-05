Weil sich am 13. Mai 2022 ein 32-Jähriger gegenüber seiner Großmutter in einer Villacher Wohnung aggressiv verhielt, wurde die Polizei alarmiert. Während des Einsatzes fanden die Beamten etwa 110 Gramm Heroin in Form eines gepressten Heroinsteines im Zimmer des mutmaßlichen Täters und er wurde festgenommen. Durch weitere Ermittlungen des Operativen Kriminaldiensts des Stadtpolizeikommandos Villach wurde schließlich Suchtmittel (Heroin und Kokain) im Wert von 20.000 Euro in der Wohnung des Mannes aufgefunden und sichergestellt.

Doch das sollte noch nicht alles gewesen sein. Bei der Einvernahme gab der Beschuldigte an, die Drogen für einen Freund (33) aus Villach aufzubewahren. Der saß seit Mai 2019 wegen gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels in Haft. Sein "Stellvertreter" übernahm daraufhin dessen Geschäfte und organisierte auf Anweisung des Inhaftierten mehrere Treffen mit diversen Abnehmern.

Ebenfalls am 13. Mai 2022 wurde der 33-Jährige aus seiner dreijährigen Haftstrafe entlassen. Doch nur 24 Stunden später wurde er erneut festgenommen. Beide Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Klagenfurt.