Hochsommerliche Temperaturen kündigen seit Tagen den in den Startlöchern stehenden Sommer an. Kein Wunder, dass es zahlreiche Klagenfurterinnen und Klagenfurter schon jetzt ins Strandbad zieht. Bereits am Wochenende war das Bad gut besucht - besser, als sonst zu dieser Jahreszeit.