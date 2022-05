Es ist ein sonnendurchfluteter Nachmittag. Das Freyenthurner Moor in Klagenfurt breitet sich auf rund zwei Hektar Fläche aus. Fast so groß wie drei Fußballfelder. Eingebettet zwischen dem Kreuzbergl im Norden und der Autobahn im Süden. Im Wasser schwimmt eine Ringelnatter. Klaus Krainer erspäht sie auf Anhieb. Der neue ehrenamtliche Obmann des Naturschutzbunds in Kärnten deutet dann noch wortlos auf die Frösche.

Unter seinem Hut strahlt Krainer eine tiefe Verbundenheit mit der Natur aus. „Dieser Sumpf ist eines der Grundstücke, die vom Naturschutzbund aus Naturschutzgründen angekauft wurden“, erzählt der 59-Jährige. Hier hat die Ufer-Segge ihren letzten Standort in der Verlandungszone des Wörthersees. „Die Ufer-Segge war früher sehr häufig“, erklärt er. „Dieses außergewöhnliche Feuchtgebiet soll erhalten werden.“ Gegenwärtig sei die Feuchtwiese nicht mehr vorhanden. „Es ist meine Aufgabe, entsprechende Pflegemaßnahmen durchzuführen“, berichtet der Biologe, während er die Wiese abschreitet.