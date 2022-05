Leinen, Halsbänder, cooles Spielzeug, Liegeplätze für In- & Outdoor, feine und vor allem gesunde Leckerlis, Kauartikel und hochqualitatives Biofutter aus Österreich sowie hochwertige Pflegeprodukte – der kleine, aber feine Concept Store "Linos Marketerei" der gebürtigen Klagenfurterin Petra Eggenreich lässt das Herz eines jeden Hundebesitzers höher schlagen. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Mödling, nahe Wien. In regelmäßigen Abständen kommt Eggenreich in ihre Kärntner Heimat, um auch die bellenden Vierbeiner hierzulande mit den neuesten Trends auszustatten. Am Sonntag war es wieder so weit - die Wahl-Niederösterreicherin öffnete ihre Pop-up-Location in Krumpendorf.