Ein Hotdog oder Würstchen im Brot - dieses Gericht ist die Verkörperung der Einfachheit. Deswegen ist es wohl auch überall auf der Welt so beliebt. Und auch wenn es nicht raffiniert ist, wird es doch überall auf der Welt zubereitet. In der Kärntner Landeshauptstadt will Szene-Gastronom Gert Höferer in Kürze die Bevölkerung mit einer exklusiven Auswahl an Hot-Dogs versorgen - ganz nach dem Motto: "Hot-Dog ist nicht gleich Hot-Dog!"