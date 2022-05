Das erste inoffizielle GTI-Treffen kannte keine Grenzen: So viele Teilnehmer wie schon lange nicht mehr trafen sich am Wochenende in Kärnten, um ihre aufwendig getunten Fahrzeuge zu präsentieren. Nicht nur GTI standen in den kilometerlangen Autoschlangen. Insbesondere getunte hochpreisige Audis, Ferraris und Lamborghinis zogen die Blicke der Besucher und anderen Teilnehmer auf sich.