Die schriftliche Reifeprüfung ist für die Maturantinnen und Maturanten der drei Abschlussklassen des BG/BRG Lerchenfeld bereits Geschichte – Anlass genug, um zu feiern. Unter dem Motto "The final Show – Here we go" fand im Congresscenter Pörtschach der lang ersehnte und ausverkaufte Maturaball statt. Die Ballgäste wurden dabei auf eine stimmungsvolle Reise von New York und Los Angeles über Bangkok bis an den Wörthersee mitgenommen.