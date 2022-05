Am 14. Mai begann der Tag für die Landjugend Kärnten bereits in den frühen Morgenstunden. Während die Teilnehmer noch einmal die Seiten der heurigen 4er-Cup-Broschüre durchblätterten, waren das Organisationsteam in Dellach im Drautal, bestehend aus Landesvorstand, der Ortsgruppe Dellach/Drau und dem Bezirksvorstand Spittal, bereits mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Hinweisschilder „4er-Cup“ wiesen den Teilnehmern den Weg von der Landstraße zum Wettbewerbsort. Die Juroren, bestehend aus aktiven Landjugendmitgliedern und –funktionären, nahmen die letzten Anweisungen bei der Jurybesprechung um 11 Uhr entgegen.