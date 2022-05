Die Wiener Wirtschaftskanzlei FSM Rechtsanwälte hat eine Zweigniederlassung in der Waaggasse 17 in Klagenfurt eröffnet. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Kanzlei liegt in der Betreuung öffentlicher Auftraggeber, bei komplexen Beschaffungen von Bau-, Liefer-, Dienstleistungen. Dies in den unterschiedlichsten Bereichen wie Bau, IT, Verkehr, Energie, Gesundheit, Agenturleistungen und Innovation. Die Experten verfügen auch über Erfahrung in der Vertretung öffentlicher Auftraggeber bei gerichtlichen Nachprüfungsverfahren sowie der Beratung von Projekten an der Schnittstelle zu Beihilfe- und Förderrecht.