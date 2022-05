Das schöne Wetter hat am Samstag tausende GTI- und Tuningfans nach Kärnten gelockt. Bereits ab den Mittagsstunden kam es rund um den Faaker See, in Velden, auf der Straße zum Pyramidenkogel und im Rosental zu kilometerlangen Staus. In Egg am Faaker See ging tagsüber nichts mehr, am Abend und in der Nacht stand dann Velden still. Der Ortskern musste auf Anordnung der Behörde von 22 Uhr bis 1.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden, um im Notfall wenigstens Einsatzkräften das Durchkommen zu ermöglichen.