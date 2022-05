Der erste Ansturm von GTI-Fans an diesem Wochenende in Kärnten bringt nicht nur zahlreiche Straßensperren, sondern jetzt überraschend doch auch strengere Strafen: Seit heute, Samstag, 0 Uhr ist die 40. Novelle des Kraftfahrgesetzes in Kraft. Jahrelang hat man in Kärnten eine strengere Handhabe gegen GTI-Rowdys und andere Verkehrssünder gefordert, andere Maßnahmen brachten nicht die erhoffte Wirkung. Ein Gesetz, das der Polizei eine bessere Handhabe bietet, ließ auf sich warten. In den vergangenen Wochen ging alles überraschend schnell: Auf Druck von Verkehrsreferent Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) gab der Bund vor wenigen Wochen grünes Licht für ein von Kärnten geschnürtes Gesetzespaket.