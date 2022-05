Das (noch) schöne Wetter hat am Samstag tausende GTI-Fans nach Kärnten gelockt. Bereits ab den Mittagsstunden ist es rund um den Faaker See, in Velden, auf der Straße zum Pyramidenkogel und im Rosental, zu kilometerlangen Staus gekommen. Der Verkehr ist in Egg am Faaker See und Velden zeitweise zum Erliegen gekommen. Die Polizei ist, wie angekündigt, mit einem Großaufgebot von Beamten im Einsatz. Es wird laufend kontrolliert. Es sind nicht nur viele GTI-Fans aus anderen Bundesländern nach Kärnten gekommen. Auch Ungarn, Slowenen, Deutsche, Schweizer und Italiener sind vor Ort. Verkehrsteilnehmer berichten, dass vor allem auf Nebenstraßen Gas gegeben wird.