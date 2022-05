Weihnachten und Ostern bei der einen Familie in Kärnten (und wenn möglich auf Skiern), den ganzen Sommer über bei der anderen Familie in Griechenland am Meer: Artemis Vakianis konnte urlaubstechnisch schon immer aus dem Vollen schöpfen. Aber auch in ihren Leidenschaften und letztlich sogar in ihrer Berufswahl wurde die Tochter einer Klagenfurterin und eines Griechen von ihren Wurzeln beeinflusst. Ihre Liebe zur Musik und da vor allem auch zum Chorgesang führt die 47-jährige Wahlwienerin auf die Kärntner Verwandtschaft zurück: „Dort hat Musik eine große Rolle gespielt. Zu Weihnachten wurde immer mehrstimmig gesungen und viel musiziert“, erzählt Artemis Vakianis, die seit letztem Oktober kaufmännische Geschäftsführerin der Wiener Festwochen ist.