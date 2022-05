Die Städte Klagenfurt und Villach fordern immer vehementer eine Steuer auf leer stehende Wohnungen, um Immobilienspekulation zu reduzieren. Die gesetzliche Basis dafür muss vom Land kommen. Wann wird das der Fall sein?

Daniel Fellner: Die Steiermark ist bei diesem Thema ja vorgeprescht. Ich würde mir das jetzt gerne einmal anschauen und abwarten, wie sich das in der Steiermark entwickelt.

Sie wollen warten, bis die Abgabe am Immobilienmarkt spürbare Wirkung zeigt? Kann das nicht Jahre dauern?

Nein, das denke ich nicht. Man merkt schnell, wie der Markt darauf reagiert. Ich halte es nicht für realistisch, so etwas jetzt in einem Gesetz abzubilden, wenn wir vor einer Wahl stehen. Wir können uns die Zeit nehmen, mit dem Fernglas in die Steiermark zu schauen.