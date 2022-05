In drei Monaten eröffnet das neue Hotel neben der Eishalle in Ferlach - zumindest wenn alles nach Plan läuft. Derzeit befindet sich der Gebäudekomplex noch im Rohbau. "Im Laufe der nächsten Woche kommt das Dach. Aktuell sind wir voll im Zeitplan. Der Akademie-Teil des Hotels muss auf jeden Fall bis 15. August fertiggestellt werden. Zwischen Juni und August befinden sich die Schüler in Sommerpause, aber Mitte August sollten die Zimmer bezugsfertig sein. Würde es insgesamt Verzögerungen geben, wovon wir aktuell nicht ausgehen, wird zuerst der Bereich für die Akademie und die HTL Schüler fertiggestellt", sagt Mario Kulnig, Chef des Eishockeyzentrums HTC.