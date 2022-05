Wienerroither und Pörtschach - das gehörte einfach zusammen. Jetzt die Trennung. Die Traditionsbäckerei unter der Leitung von Martin Wienerroither verlegt ihre Produktionsstätte nach Moosburg. Am Montag wurde der Kaufvertrag über das 7000 Quadratmeter große Grundstück an der Feldkirchnerstraße unterzeichnet.

Martin Wienerroither führt den Betrieb in der dritten Generation. 1937 kamen die ersten Wienerroither vom Mondsee an den Wörthersee, um sich ihren Traum von der eigenen Bäckerei zu erfüllen.