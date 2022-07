Sie gilt als eine der bekanntesten Giftmörderinnen der österreichischen Kriminalgeschichte: Die Unterkärntner Magd Katharina Osoinigg vergiftete im Jahr 1865 aus Habgier ihre Tante. Sie versetzte deren Kaffee mit Arsen. Die 27-Jährige wurde am Galgen hingerichtet, was eine seltene Ausnahme war. Bei Mörderinnen wurde das vom Gericht verhängte Todesurteil von Kaiser Franz Joseph üblicherweise in eine langjährige Kerkerstrafe umgewandelt. Der Klagenfurter Johannes Lebitsch hat diesen spektakulären Mordfall rekonstruiert und in seinem Buch „Mörderische Geschichten aus Kärnten“ dargestellt.