Donnerstag, 12. Mai 2022, 15 Uhr: Das Thermometer zeigt in St. Andrä im Lavanttal zum ersten Mal im heurigen Jahr 30 Grad an. "Seit der Jahrtausendwende ist es das bereits fünfte Mal, dass diese Marke schon rund um die Eisheiligen erreicht wird", weiß Gerhard Hohenwarter, Meteorologe von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) in Klagenfurt. Und er weiß noch mehr: "In den vergangenen 40 Jahren hat sich der durchschnittliche Zeitraum, in dem die 30er-Marke zum ersten Mal erreicht wird, von Ende auf Anfang Juni verlagert. Das ist schon bemerkenswert."