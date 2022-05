Die offizielle "Auto-News", besser bekannt als "GTI-Treffen" findet heuer zum dritten Mal nicht statt. Das inoffizielle Treffen der Tuningfreunde in Kärnten ist deshalb trotzdem nicht abgesagt. Das schöne Wetter hat am Donnerstag zahlreiche Fans von Sportwagen, Golf GTI und Co. an den Wörthersee gelockt. Längst sind aber nicht mehr ausschließlich Golf GTI unterwegs. In Velden sind derzeit zahlreiche hochpreisige Boliden - vom Lamborghini bis zum McLaren - zu sehen. Bei der Mischkulnig-Tankstelle in Velden zeigen Tuningfans stolz ihre Fahrzeuge.