Der Bau der Unterführung Leonstain, die Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahnstrecke, das VKS-Wohnbauprojekt oder Investitionen in die Feuerwehren. Sie können seit ihrer erstmaligen Wahl zur Bürgermeisterin 2015 einige Erfolge vorweisen. Trotzdem gibt es in letzter Zeit massive Kritik an Ihnen und Ihrer Amtsführung. Woran liegt das?

SILVIA HÄUSL-BENZ: Herausforderungen hat man immer und jedes Projekt hat auch Kritiker. Beispiel Volksschule. Da haben wir uns im Bauausschuss lange beraten, ob wir einen Neubau oder eine Sanierung machen. Irgendwann müssen wir uns für einen Weg entscheiden und auch dahinterstehen.