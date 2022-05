30 Millionen Euro wollte Hannes Jagerhofer gemeinsam mit einem Investor in das Udo-Jürgens-Museum im Klagenfurter „Herbertstöckl“ am St. Veiter Ring investieren – „und dazu viel Herzblut“. Das auch architektonisch überzeugende Konzept wird allerdings nicht umgesetzt, erklärt Event- und Marketingprofi Jagerhofer, der am Mittwoch überraschend seinen Rückzug erklärte. Verhandlungen hätten sich ins Endlose gezogen, bestehende Unsicherheiten konnten „nicht in geraumer Zeit gelöst“ werden.