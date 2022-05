"Ich bin schon lange Polizist, aber so etwas habe ich bisher nicht erlebt.“ Harald Wiedermann, Kommandant der Polizeiinspektion (PI) Maria Saal, traute Mittwoch seinen Augen nicht, als er das Ergebnis des Alkotests sah: Die Lenkerin hatte 3,16 Promille – am Nachmittag. Und: Die 38-Jährige hatte ihre Kinder (6 und 8 Jahre) im Auto. "Die beiden saßen übereinander in einem Kindersitz auf der Beifahrerseite und waren mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt", sagt Wiedermann.