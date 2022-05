Unglaublicher Fall von Alkohol am Steuer in Kärnten: Am Mittwoch kurz vor 16 Uhr wurde eine Frau (38) im Ortsgebiet von Maria Saal gestoppt. Die Lenkerin war den Polizisten wegen ihrer "auffälliger Fahrweise" aufgefallen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass sich außer der 38-jährigen Lenkerin noch deren Kinder im Fahrzeug befanden.

Der sechsjährige Sohn und die achtjährige Tochter der Frau befanden sich übereinander sitzend auf einem Kindersitz am Beifahrersitz des Autos, wo sie gemeinsam mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt waren. Ein mit der Frau durchgeführter Alkotest ergab eine hochgradige Alkoholisierung. Die erforderlichen Anzeigen werden erstattet.

Mindestens 1600 Euro Strafe

Auf die 38-Jährige kommt jetzt eine Lawine an Konsequenzen zu: Bei einer Alkoholisierung von mehr als 1,6 Promille erwartet sie eine Geldstrafe zwischen 1600 und 5900 Euro, ihren Führerschein muss sie für mindestens sechs Monate abgeben. Dazu kommen eine Untersuchung durch den Amtsarzt, eine Nachschulung und Gespräch mit einem Verkehrspsychologen. Wurde die Frau in der vergangenen fünf Jahren bereits einmal alkoholisiert am Steuer eines KfZ gestoppt, erhöht sich die Dauer der Führerschein um mehrere Monate.

19 Alkolenker gestoppt

Mittwoch und Donnerstag kam es in ganz Kärnten zu mehreren Übertretungen wegen Lenkens unter Alkoholeinfluss. Insgesamt wurden 19 Lenkerinnen und Lenker von der Polizei angehalten. Einem Mann wurde wegen Lenkens unter Suchmitteleinfluss der Führerschein vorläufig abgenommen.