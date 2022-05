Einstimmig beschloss der Hauptausschuss am Mittwochabend einen Antrag zum Schutz und zur Weiterentwicklung des Lendhafens in Klagenfurt. Das Ziel, an dem man vergangene Woche in der ersten Sondersitzung nach vielen Diskussionen und laut Insidern auch einem ungemütlichen Ende scheiterte, wurde erreicht.