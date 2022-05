"Back in the summer of 2003" - diesem Motto entsprechend hat sich der Gastronom und Unternehmer Florian Glatzner dazu entschlossen, an den Ufern des Wörthersees einen Wohlfühlspot zu kreieren, der das "easy living" in der besten aller Jahreszeiten feiert. Heuer geht das Lakeside in den 20. Sommer voll chilliger Tage, grandioser Abende, genussvoller Kulinarik und kühler Drinks. Eröffnet wird der Jubiläumssommer mit dem großen "Season Opening" heute, Donnerstag, den 12. Mai um 12 Uhr.