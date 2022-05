Für einen jungen Soldaten endete der Grundwehrdienst dramatisch - und vor allem schmerzhaft: Ein Vorgesetzter schoss ihm versehentlich in den Oberschenkel beziehungsweise in die Leistengegend. Der Rekrut verlor einen Hoden. "Es kam zu einer Durchschuss-Verletzung im Genitalbereich mit Verlust des rechten Hodens", heißt es in den Gerichtsakten. Nun war die Frage: Wer haftet für die Folgen des Schuss-Unfalls? Wer wird dem Verletzten Entschädigung zahlen? Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat mittlerweile entschieden, dass die Republik haften muss.