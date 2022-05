Die Kakteenfans ließen sich durch den Regen nicht abschrecken. Hunderte schauten am Samstag zur Kakteenbörse in die Schleppekurve. Nach zweijähriger Pause organisierten Mario Tamegger, Josef Kitz und Gerhard Jantschgi mit ihren Kollegen vom Verein der „Kakteenfreunde Kärnten“ Aussteller aus Österreich, Deutschland, Slowenien und Italien. Sie verkauften Stacheliges und Grünpflanzen, die in der Luft hängend ohne Erde wachsen, fleischfressende Pflanzen, Tomatenraritäten und Obstbäume. "Unsere Kontakte haben die Covid-Zwangspause überdauert. Die Kakteenbörse ist heuer auch ein lange herbeigesehnter Treffpunkt der internationalen Kakteenfreunde", sagte Kakteen-Züchter Roland Bäck.