Eine 68-jährige Frau aus Klagenfurt fuhr am Dienstag kurz nach 11 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Wilsonstraße in Klagenfurt in Richtung Schilfweg. Ein derzeit unbekannter männlicher Fahrradfahrer fuhr vom Schilfweg kommend in die Rechtskurve Richtung Wilsonstraße.

Laut Angaben der Frau fuhr dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Aus diesem Grund kam der Lenker zu weit nach links und stieß frontal mit der 68-Jährigen zusammen. Beide Fahrradlenker kamen zu Sturz.

Der unbekannte Fahrradlenker verweigerte jedoch die Bekanntgabe seiner Daten und entfernte sich vom Unfallort. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich selbstständig in das UKH. Anschließend erstattete sie Anzeige.