Seit Anfang Mai werden die Versorgungsleitungen in der August-Jaksch-Straße in Klagenfurt erneuert. Stadteinwärts gilt ab der Kreuzung Hans-Sachs-Straße eine Straßensperre, wodurch es in den umliegenden Straßen, speziell in der Villacher Straße, immer wieder zu Staus kommt. Nach Beendigung der Arbeiten beginnt das Land Kärnten mit der Sanierung der Fahrbahn beginnen. Gleichzeitig wird von der Straßenbauabteilung der Stadt Klagenfurt die Hans Sachs Straße saniert. „Die Bauzeit ist bis Ende Juli vorgesehen“, sagt Straßenbaureferentin und Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ).