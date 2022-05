Ausgebucht, und das schon seit zwei Jahren. Der Traum aller Hotelbesitzer erfüllt sich für die Branche in Klagenfurt. Die Rammstein-Konzerte am 25. und 26. Mai lassen nicht nur das Wörthersee Stadion, sondern auch die Herbergen in der Landeshauptstadt und rund um den Wörthersee aus allen Nähten platzen. Freie Zimmer gibt es für diese Tage in vielen Hotels schon lange nicht mehr.