Sie kommen! Die Reservierungen in den Beherbergungsbetrieben um den Wörthersee und den Faaker See sind ein Indiz dafür, dass die GTI-Fans sich nach Kärnten aufmachen. Roland Sint, Geschäftsführer des Wörthersee Tourismus, bestätigt: "Die Buchungszahlen in der Region für dieses Wochenende und für die nächsten vier Wochenenden sind hoch. Es deutet alles darauf hin, dass die Tuning-Fans anreisen".