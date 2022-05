Montag, kurz nach 10.30 Uhr, war ein 69-jähriger Altbauer auf einem Grundstück in der Gemeinde Grafenstein mit Holzspaltarbeiten beschäftigt. Er verwendete dafür einen Holzspalter.

Dabei geriet der Mann aus Unachtsamkeit mit der rechten Hand in das Gerät und verletzte sich schwer. Nach der notärztlichen Erstversorgung durch die Crew des Rettungshubschraubers C 11 wurde er mittels Rettungswagen in die Notaufnahme des Klinikums Klagenfurt eingeliefert.